Este sábado se llevó a cabo en San Juan la 13° edición de la caminata por la prevención del cáncer de mama, una iniciativa promovida por la Fundación Sanatorio Argentino junto al Ministerio de Salud de San Juan, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. La jornada comenzó en el estadio Estadio Aldo Cantoni, tanto punto de partida como de llegada, y contó con la participación de familias, grupos de amigos, deportistas y sobrevivientes del cáncer, quienes se sumaron a un recorrido de 3 km (con una categoría especial de 1,5 km para niños) diseñado para ser accesible sin importar edad o condición física.

El lema de esta edición, “Crear conciencia es la meta”, dejó clara la intención de la actividad: más allá de hacer deporte, se trató de visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y de generar una instancia de acompañamiento colectivo hacia quienes enfrentan o superaron esta enfermedad.

Durante el trayecto, los participantes llevaron prendas de color rosa, carteles con mensajes de aliento y fotografías de familiares o amigos afectados por el cáncer de mama. La atmósfera fue de alegría, solidaridad y compromiso, donde se valoró el “caminar juntos” como símbolo de apoyo y concientización.

La caminata no solamente sirvió como evento deportivo, sino como plataforma para reforzar mensajes clave: la detección temprana salva vidas, el apoyo social es fundamental para los pacientes, y la participación ciudadana puede marcar la diferencia en la cultura de prevención.

En un contexto donde el cáncer de mama representa uno de los mayores desafíos de salud pública, iniciativas como esta se vuelven espacios necesarios para generar conciencia, promover controles y unir a la comunidad en torno a una causa común.

La décimo tercera edición confirma también que este tipo de propuestas, año tras año, mantienen su vigencia y capacidad de convocar, señalando la consolidación del evento en el calendario provincial y su rol como agente de sensibilización social.