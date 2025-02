Este miércoles se oficializó la realización de un importante evento internacional en San Juan, que tiene como objetivo promover la salud cerebral y destacar el impacto de la neurociencia en la calidad de vida. La actividad contará con la participación de artistas, neurocientíficos, investigadores, expertos en salud y líderes comunitarios.

La promotora cultural Romina Pedrozo de la Vega explicó que el festival se realiza en Irlanda desde 2022 y que, por primera vez, tendrá una edición en América Latina. “San Juan ha sido elegida porque uno de los becarios de la Global Brain Health Institute (GBHI), el neurocientífico sanjuanino Agustín Ibáñez, propuso la provincia como sede”, detalló Pedrozo de la Vega.

"Ibáñez lleva años estudiando la salud cerebral y cómo mejorar la calidad de vida de las personas, además de investigar estrategias para prevenir enfermedades mentales. A pesar de vivir en Irlanda, siempre busca aplicar sus investigaciones en su país y su provincia", agregó.

Pedrozo de la Vega subrayó la importancia de abordar la neurociencia, destacando que la adolescencia y la infancia son etapas clave para prevenir enfermedades neurodegenerativas. “Es fundamental generar hábitos saludables desde edades tempranas para reducir el riesgo de demencia en la adultez”, señaló.

Asimismo, resaltó el rol de la música en la regulación emocional: “Hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que tocar un instrumento musical integra los dos lóbulos cerebrales y contribuye a disminuir el estrés, un factor que impacta negativamente en la salud”.

Desde 2024, el festival ha comenzado a realizar ediciones satélites en distintas regiones del mundo, y San Juan será la primera sede latinoamericana.

El CBW (Cerebral Brain Week) en San Juan coincidirá con el cierre del Proyecto PILOT: “Making a Way out of No Way”, una iniciativa que demostró el impacto positivo del arte en la salud cerebral, la resiliencia y el bienestar social.

Durante 24 meses, este proyecto benefició a comunidades marginadas de la provincia mediante:

10 talleres formativos

20 sesiones de concientización

3 meses de clases semanales de guitarra en el ExCamping FOECYT, Villa Chacabuco, Valle Grande y Barrio Los Pinos.

Las actividades combinaron formación musical, educación prosocial y promoción de la salud cerebral, consolidando a San Juan como un punto clave para el desarrollo de la neurociencia y la integración del arte en la salud.