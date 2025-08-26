San Juan se prepara para recibir la quinta jornada de actualización en nutrición, bajo el lema “Fortalecimiento de conocimientos y vínculos para el crecimiento profesional”. La actividad se llevará a cabo el jueves 28 de agosto en el Auditorio Eloy Camus, con inicio de acreditaciones desde las 8 de la mañana.

Andrea Sardiña, directora de la División Nutrición del Ministerio de Salud, explicó que la propuesta surgió en el marco del Día de la Nutricionista, celebrado el 11 de agosto, y busca actualizar y capacitar a profesionales de toda la provincia. “Estamos con diferentes actividades y esta jornada es una de las más importantes, porque hemos convocado a disertantes chilenos y también a profesionales locales”, señaló.

El encuentro tendrá como eje la nutrición en altitud, un tema de gran interés en la región, y contará con bloques dedicados a la salud mental y la gestión de servicios de alimentación. “Motivamos el desarrollo de los profesionales y el trabajo en equipo, porque tenemos que trabajar la salud mental para poder acompañar la nutrición”, remarcó Sardiña.

Los disertantes confirmados incluyen médicos, profesores y nutricionistas de Chile, además de especialistas sanjuaninos. Entre ellos, la licenciada Gabriela Rodríguez abordará el vínculo entre nutrición y salud mental, mientras que Gabriela Eliana y Sabrina estarán a cargo del módulo sobre gestión de servicios de alimentación.

La inscripción se realiza a través del enlace oficial del Ministerio de Salud y los cupos son limitados. “Es una propuesta muy buena y los invitamos a que participen”, agregó la funcionaria.

De esta manera, San Juan volverá a ser punto de encuentro para el intercambio de experiencias y la formación continua en un área clave de la salud pública.