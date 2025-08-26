San Juan será sede de la jornada de actualización en nutrición con enfoque en salud mental y trabajo en equipo
El 28 de agosto se realizará, en el Auditorio Eloy Camus, la quinta edición de la Jornada de Actualización en Nutrición.
San Juan se prepara para recibir la quinta jornada de actualización en nutrición, bajo el lema “Fortalecimiento de conocimientos y vínculos para el crecimiento profesional”. La actividad se llevará a cabo el jueves 28 de agosto en el Auditorio Eloy Camus, con inicio de acreditaciones desde las 8 de la mañana.
Andrea Sardiña, directora de la División Nutrición del Ministerio de Salud, explicó que la propuesta surgió en el marco del Día de la Nutricionista, celebrado el 11 de agosto, y busca actualizar y capacitar a profesionales de toda la provincia. “Estamos con diferentes actividades y esta jornada es una de las más importantes, porque hemos convocado a disertantes chilenos y también a profesionales locales”, señaló.
El encuentro tendrá como eje la nutrición en altitud, un tema de gran interés en la región, y contará con bloques dedicados a la salud mental y la gestión de servicios de alimentación. “Motivamos el desarrollo de los profesionales y el trabajo en equipo, porque tenemos que trabajar la salud mental para poder acompañar la nutrición”, remarcó Sardiña.
Los disertantes confirmados incluyen médicos, profesores y nutricionistas de Chile, además de especialistas sanjuaninos. Entre ellos, la licenciada Gabriela Rodríguez abordará el vínculo entre nutrición y salud mental, mientras que Gabriela Eliana y Sabrina estarán a cargo del módulo sobre gestión de servicios de alimentación.
La inscripción se realiza a través del enlace oficial del Ministerio de Salud y los cupos son limitados. “Es una propuesta muy buena y los invitamos a que participen”, agregó la funcionaria.
De esta manera, San Juan volverá a ser punto de encuentro para el intercambio de experiencias y la formación continua en un área clave de la salud pública.