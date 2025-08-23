San Juan será sede del Congreso Internacional de Protección y Seguridad Contra Incendios. Se realizarán este año dos en toda Latinoamérica y San Juan tendrá el privilegio de ser anfitrión. El titular de Protección Civil, Carlos Heredia, confirmó este dato y el evento se llevará a cabo desde el martes 26 al viernes 29 de agosto y llegarán bomberos de todos los puntos del país para participar.

El día martes y miércoles habrá una serie de actividades de formación y capacitaciones para los profesionales. “Los días jueves y viernes y va a contar con asistencia de bomberos de gran parte del país. Además, vendrán representantes de distritos que son autoridades de aplicación en sus provincias, es decir, que habilitan las estructuras edilicias”.

“Habrá diversos profesionales, ingenieros, arquitectos y gente que trabaja en la seguridad contra los incendios. El congreso está organizado por la NPFA (National Fire Protection Association), que es una organización americana sin fines de lucro que trabaja en la prevención de incendios, donde establecen normas, códigos de seguridad a aplicar y San Juan tendrá el privilegio de contar con este congreso gracias al apoyo del gobernador Orrego”.

Heredia viajó personalmente a Estados Unidos para ultimar detalles junto a los organizadores y poder replicar el trabajo realizado en el país norteamericano. “Queremos establecer normas, códigos de seguridad para el cuidado de la población y también de los mismos bomberos. Es sumamente importante que podamos tener este tipo de capacitaciones”, concluyó.