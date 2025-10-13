San Juan se prepara para recibir un evento de alto nivel en el ámbito energético: el Simposio Internacional de Calidad de la Energía Eléctrica, que se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre de 2025. Profesionales y expertos de diversos países de Latinoamérica y Europa se darán cita para debatir sobre los desafíos y avances en la gestión de la calidad de la energía.

Así lo anunció el ingeniero Gustavo Barón, en su visita al programa "Mira Quién Habla" de Canal 13. Barón destacó la importancia de que San Juan haya sido elegida como sede de este encuentro, cuya tradición se remonta a su origen en Colombia y se ha extendido a lo largo de Latinoamérica.

El prestigio del Instituto de Energía Eléctrica local fue clave para esta postulación, un centro que, según el ingeniero, goza de gran reconocimiento regional. "Trabajamos a nivel Latinoamericano fácilmente y hemos tenido contactos internacionales siempre con otras universidades, inclusive de Europa", afirmó Barón, subrayando la capacidad de la provincia para albergar un evento de esta envergadura.

El eje central del simposio girará en torno a la comprensión de cómo la interacción entre los dispositivos conectados y la red afecta la calidad del suministro.

El ingeniero Barón explicó un concepto fundamental: "La gente tiene que entender es que cada vez que nosotros conectamos un elemento eléctrico a la red eléctrica estamos usando energía, y a la vez, estamos provocando algo en la red." Este "algo" puede ir desde participaciones simples hasta perturbaciones más complejas, que dependen del tamaño del usuario y del equipo conectado.

El objetivo de la discusión se enmarca en la Compatibilidad Electromagnética (CEM). "Tenemos que ser capaces de tener un sistema eléctrico capaz de suministrar nuestras cargas, sin destruirlas, y tenemos que tener cargas capaces de conectarse y estar homologadas para funcionar con nuestros sistemas, sin perturbarlos demasiado", detalló Barón. El congreso apunta fuertemente a abordar esta temática crucial para el desarrollo de infraestructuras eléctricas modernas.

Finalmente, el profesional resaltó el papel histórico de Argentina en este campo. "Argentina ha sido modelo en calidad de energía en la región, generando normativas de control", concluyó, reafirmando el liderazgo y la experiencia que la nación aportará a este simposio internacional en San Juan.