San Juan será sede del Congreso Nacional de Excombatientes de Malvinas

San Juan recibe esta semana a veteranos de todo el país para participar del Congreso Nacional de Excombatientes de Malvinas y del Atlántico Sur, que se desarrollará este jueves y viernes. El evento reúne a delegaciones de provincias como Neuquén, Córdoba, Salta, Jujuy y otras, con el objetivo de deliberar sobre temas de interés para el sector, renovar autoridades y fortalecer los lazos entre camaradas.

El encuentro es organizado por el Centro de Excombatientes del Atlántico Sur (SEAS) de San Juan y cuenta con la participación de Ramón López, presidente de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina, quien destacó la importancia de volver a la provincia después de varios años.

“Hacía mucho que no estábamos en San Juan. Se dio la posibilidad de realizar las elecciones aquí y los compañeros de la provincia aceptaron. Además, estamos preparando un congreso internacional con la participación de 20 países”, explicó López en Canal 13.

El congreso comienza este jueves a las 8:30 con el acto de apertura en el Concejo Deliberante de la Capital. Durante las dos jornadas se abordarán temas relacionados con los veteranos y se visitará el museo en su honor, que busca seguir creciendo para preservar la memoria de la gesta.

“Queremos un museo más amplio. El tiempo pasa y cada vez somos menos veteranos, pero la historia debe continuar aunque no estemos físicamente”, expresó el titular de la Federación.

Uno de los momentos más emotivos será el reconocimiento a las madres de los veteranos, a quienes se les entregará una medalla bañada en oro y una carpeta conmemorativa en agradecimiento por su lucha y acompañamiento.