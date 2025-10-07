San Juan recibe esta semana a veteranos de todo el país para participar del Congreso Nacional de Excombatientes de Malvinas y del Atlántico Sur, que se desarrollará este jueves y viernes. El evento reúne a delegaciones de provincias como Neuquén, Córdoba, Salta, Jujuy y otras, con el objetivo de deliberar sobre temas de interés para el sector, renovar autoridades y fortalecer los lazos entre camaradas.

El encuentro es organizado por el Centro de Excombatientes del Atlántico Sur (SEAS) de San Juan y cuenta con la participación de Ramón López, presidente de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina, quien destacó la importancia de volver a la provincia después de varios años.

San Juan será sede del Congreso Nacional de Excombatientes de Malvinas

“Hacía mucho que no estábamos en San Juan. Se dio la posibilidad de realizar las elecciones aquí y los compañeros de la provincia aceptaron. Además, estamos preparando un congreso internacional con la participación de 20 países”, explicó López en Canal 13.

El congreso comienza este jueves a las 8:30 con el acto de apertura en el Concejo Deliberante de la Capital. Durante las dos jornadas se abordarán temas relacionados con los veteranos y se visitará el museo en su honor, que busca seguir creciendo para preservar la memoria de la gesta.

“Queremos un museo más amplio. El tiempo pasa y cada vez somos menos veteranos, pero la historia debe continuar aunque no estemos físicamente”, expresó el titular de la Federación.

Uno de los momentos más emotivos será el reconocimiento a las madres de los veteranos, a quienes se les entregará una medalla bañada en oro y una carpeta conmemorativa en agradecimiento por su lucha y acompañamiento.