El abogado Adolfo López Martí, dialogó con Diario 13 sobre un proyecto de ley que busca erradicar el uso de tracción a sangre en actividades de transporte, recolección y reparto en áreas urbanas. La iniciativa tiene como objetivo principal proteger a los animales, como los caballos, y sustituirlos por alternativas más modernas y seguras, como bicicletas adaptadas con carros.

López Martí, es un letrado con una amplia experiencia en lo referente al derecho proteccionista. En nuestra provincia, es parte del equipo que busca impulsar varias leyes y modificaciones legislativas que abordan el maltrato animal y lo referente a la ecología. Uno de los últimos casos en los que estuvo involucrado es en el juicio al asesino de Topito, en Chimbas, y con ello comenzó un camino para endurecer las penalidades a los agresores.

“Este proyecto tiene la finalidad de prohibir la tracción a sangre", inició el letrado en este medio. "Estamos trabajando para sistematizarlo, lo que significa estructurarlo con todas las regulaciones necesarias: desde las sanciones hasta la creación de un organismo de control y aplicación”, explicó López Martí, quien ya comenzó a hablar con diputados para poner en conocimiento su proyecto y cómo sería el camino a aplicarlo en San Juan.

El abogado destacó su experiencia en la creación de leyes, adquirida durante su tiempo en la Cámara de Senadores en Córdoba, donde colaboró con la revisión y redacción de normativas. Además, subrayó su trabajo actual en defensa de los derechos de los animales, que toma casos de maltrato animal con repercusión nacional, tal como lo fue el último suceso en Chimbas.

Entre los casos más emblemáticos que enfrentó en San Juan, López Martí mencionó uno en el que se estableció un precedente judicial relacionado con el asesinato de un perrito. “Estos antecedentes fortalecen nuestra posición en defensa de los derechos de los animales”, agregó.

López Martí reconoció que la aprobación de este tipo de leyes depende en gran medida de su impacto mediático. “ Si el tema no tiene connotación mediática, muchas veces no le dan cabida", señaló. "Por ejemplo, presenté un proyecto para prohibir la tracción a sangre que luego tomó una diputada, pero el foco mediático estaba en otro lado, y no avanzó. Esto cambia cuando ocurre algo relevante, como fue el caso de la Ley Lara, que se sancionó tras un ataque de un pitbull”, explicó.

Alternativas a la tracción a sangre

El proyecto propone reemplazar a los caballos por bicicletas con carros adaptados, una solución que, según López Martí, no representaría un costo adicional para el Estado. “Estas bicicletas pueden ser fabricadas en el Penal de Chimbas, lo que también generaría empleo. Es una alternativa viable y moderna, pero lamentablemente, el interés del Estado en estos temas es limitado”, señaló.

Para López Martí, esta iniciativa no solo busca evitar el maltrato animal, sino también prevenir accidentes y problemas de seguridad en las calles. “Hay informes de accidentes graves provocados por caballos en rutas o utilizados en delitos. La sustitución por bicicletas no solo beneficiaría a los animales, sino también a la comunidad en general”, argumentó.

El abogado concluyó que seguirá trabajando en la promoción de esta ley: “Es una lucha constante, pero estoy convencido de que es el camino correcto para construir una sociedad más justa y consciente”, finalizó.