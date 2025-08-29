La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ha lanzado por segunda vez una especialización sobre los usos medicinales del cannabis, esta vez con grado de diplomatura, posicionando a la provincia a la vanguardia en esta materia a nivel nacional. La "Diplomatura de Actualización en Usos del Cannabis Medicinal" surge como una respuesta directa a las nuevas exigencias de la normativa nacional y el creciente interés en la aplicación terapéutica del cannabis.

Desde agosto de 2024, una modificación a nivel nacional estableció que cualquier persona que desee recetar o trabajar con cannabis medicinal debe contar con un título de posgrado o diplomatura. Este requisito es fundamental para los profesionales que emiten recetas para la inclusión de pacientes en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), un sistema que habilita a ciudadanos al uso de derivados del cannabis e incluso a su cultivo en ciertos casos.

Mónica Manzur, docente e investigadora de la UNSJ y una de las directoras de esta diplomatura junto a Paula Elena Gallego, destacó en entrevista con Canal 13 San Juan la continuidad y propósito del programa: "La diplomatura es la continuidad de una capacitación que venimos trayendo desde la universidad nacional. Hoy, por requerimiento de este curso de posgrado que comenzó como una difusión del tema en el medio, hoy es diplomatura para satisfacer los requerimientos de CanMe para que aquellos que se inscriben en el Reprocann y puedan tener conocimiento".

La diplomatura está dirigida a una amplia gama de profesionales y al público en general, incluyendo médicos, especialistas en derecho, trabajo social, odontología clínica y técnicos en cultivo. Su formato es virtual, facilitando el cursado con modalidades sincrónicas y asincrónicas, y tiene un cupo máximo de 40 personas, aunque se ha observado un gran interés. San Juan, por su parte, ha mostrado un notable avance en la materia, con el gobierno provincial desarrollando su propio laboratorio y producción. Incluso, la empresa estatal sanjuanina CanMe ha sido la primera en el país en obtener certificación orgánica para cannabis medicinal. Esta iniciativa busca actualizar los conocimientos y explorar las aplicaciones del cannabis en diversas áreas de la medicina.