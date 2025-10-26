Las elecciones legislativas en San Juan se desarrollan este domingo con total normalidad y sin incidentes, según informó el secretario de Seguridad, Enrique Delgado. Desde el comienzo de la jornada, las 238 escuelas habilitadas para votar abrieron a tiempo y el clima electoral se mantiene en calma.

“Lo importante es que el comienzo de esta elección se viene desarrollando con normalidad, con la veda desde el día viernes. Cada espacio político ha cumplido, demostrando madurez electoral”, destacó Delgado ante el móvil de Canal 13 a cargo del periodista Darío Aballay.

El funcionario señaló además que no se registraron hechos relevantes vinculados al consumo de bebidas alcohólicas durante la veda electoral, lo que contribuyó al orden general de la jornada. “Va a ser una verdadera fiesta en San Juan”, aseguró.

Delgado recordó que la normativa establece que la veda rige desde las 8 del viernes hasta las 21 del domingo, y que el consumo de alcohol está prohibido desde las 20 del sábado hasta el cierre de los comicios. “No está prohibido que la gente haga su vida normal. Se pueden juntar a comer un asado o ir a un restaurante, siempre que no haya consumo de alcohol”.

Finalmente, el secretario de Seguridad indicó que la Policía de San Juan tiene todo previsto y que actuará “dependiendo de la situación” en caso de ser necesario, aunque hasta el momento la jornada transcurre en un marco de tranquilidad.