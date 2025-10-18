San Juan vivirá un sábado caluroso con casi 30°C

San Juan vivirá este sábado 18 de octubre una jornada agradable y mayormente estable, con temperaturas templadas por la mañana y un leve ascenso hacia la tarde. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá algo nublado durante gran parte del día, sin probabilidades de precipitaciones.

Durante la mañana la temperatura osciló los 19.4°C, con 46% de humedad y una presión atmosférica de 955.4 hPa. A esto se sumaron leves ráfagas provenientes del sur, de apenas 6 km/h junto a una visibilidad óptima de 15 kilómetros.

Ya para la tarde se esperan un cielo mayormente nublado y que el termómetro se quede cerca de los 30 grados centígrados. Precisamente se espera que la máxima sea de 28°C, mientras que a la noche la misma descenderá un poco cayendo a los 22°C.

Para los próximos días según el SMN la tendencia indica un ascenso progresivo, con máximas que podrían superar los 30°C a partir del lunes, en el marco de una semana que se presentará cálida y con escasa probabilidad de lluvias en toda la provincia.