El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Agencia de Inversiones de San Juan, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina, fortalecieron su alianza estratégica mediante la realización del taller “Diseño colaborativo de herramientas digitales”, que se desarrolló del 13 al 15 de octubre en la capital sanjuanina. El encuentro tuvo como objetivo crear soluciones digitales para microcréditos y líneas de financiamiento destinadas a mipymes, con una mirada puesta en la inclusión financiera y las finanzas sostenibles.

La actividad fue organizada en conjunto con la Alianza para la Acción sobre la Economía Verde (PAGE) y contó con la participación de representantes de distintos organismos provinciales, entre ellos la Agencia Calidad San Juan, Fiduciaria San Juan y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. A lo largo de las tres jornadas, los equipos trabajaron en ejercicios prácticos para fortalecer capacidades digitales y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

“El evento vinculó temáticas muy relevantes como los microcréditos, la sustentabilidad y la aplicación de herramientas digitales para potenciar estos procesos”, destacó Martín Eduardo Palisa, director de la Agencia de Inversiones de San Juan. Por su parte, Paola Bohorquez, coordinadora del Área de Desarrollo Inclusivo del PNUD Argentina, explicó que “el taller se realizó en torno a temáticas específicas de microcréditos y líneas de financiamiento para mipymes, buscando generar herramientas concretas para los equipos locales”.

El equipo del PNUD estuvo conformado por especialistas en desarrollo inclusivo, transformación digital y diseño de políticas centradas en las personas. A través de una metodología participativa, se promovió el mapeo de sistemas, la identificación de desafíos y la creación de prototipos de soluciones adaptadas a las necesidades de San Juan. “La idea fue mapear el sistema, entender cuáles son los puntos palanca para luego ponerse a prototipar”, explicó María Eugenia López, jefa de Exploración del Laboratorio de Experimentación del PNUD.

La experiencia sanjuanina se enmarca en un plan nacional del organismo para promover la innovación pública y la inclusión digital. En esa línea, Mariela, una participante del taller proveniente del sector privado, valoró la experiencia: “Lo que más me gustó fue que nos dieron herramientas para pensar fuera de la caja y abordar los problemas desde otra óptica”.

La jornada concluyó con una reunión de evaluación entre el PNUD, PAGE y la Agencia de Inversiones, donde se resaltaron los avances logrados y el potencial de las soluciones digitales diseñadas para fortalecer la gestión pública y fomentar la economía verde en la provincia.