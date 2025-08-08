San Juan ya pone en marcha el plan de alfabetización para estudiantes de educación especial

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, anunció en el móvil de Canal 13, el lanzamiento de un nuevo plan de alfabetización adaptado para estudiantes de educación especial, en el marco de una política integral que busca mejorar la calidad educativa en todos los niveles. El plan incluye un libro de lectura inédito producido en la provincia, con leyendas y cuentos sanjuaninos especialmente adaptados para niños con dificultades de aprendizaje.

“En San Juan, la educación especial trabaja con los diseños de primaria. Lo que hicimos ahora fue adaptar el plan ‘Comprendo y Aprendo’ para los chicos de educación especial, y lanzarlo con un libro único que les permitirá aprender desde cualquier edad”, explicó la ministra.

El programa alcanzará a más de 500 estudiantes y contará con la capacitación de más de 60 docentes especializados en alfabetización en escuelas de educación especial. La funcionaria subrayó el carácter pionero de la iniciativa: “San Juan es la primera y única provincia del país que cuenta con un plan de alfabetización específico para este nivel”.

En este marco, el Vicegobernador Fabián Martin, señaló “La educación es fundamental en nuestra gestión, gobernar es administrar prioridades y la educación es una de las más importantes”. A la vez sumó “Nuestro gobernador y quienes lo acompañamos apostamos a este programa para tener chicos más preparados para la vida”.

El libro adaptado fue producido íntegramente en San Juan con la participación de especialistas del Ministerio de Educación, directivos y supervisores del área de Educación Especial. “Queremos mejorar la calidad educativa. Este es un paso más dentro de un plan integral que también incluye computadoras, boleto estudiantil y ahora, educación especial”, dijo Fuentes.

Computadoras en primaria

Consultada sobre la reciente entrega de notebooks a docentes, la ministra celebró el operativo: “Trabajamos intensamente para que todo saliera bien. Los docentes no tuvieron que esperar demasiado en el estadio y ya estamos comenzando con la entrega y preparación de las computadoras para los estudiantes”.

Además, anticipó que la entrega de dispositivos a docentes de materias especiales será evaluada para futuras etapas del programa. Por ello mencionó “Esto no es un regalo cualquiera, no estamos dando chupetines. Es una herramienta pedagógica fundamental para la planificación, la carga de notas, asistencia y comunicación con las familias”, explicó, al referirse al uso de la plataforma Eduge desde las notebooks.

Respecto a las amenazas de bomba recibidas recientemente en algunos establecimientos educativos, Fuentes confirmó que se están aplicando protocolos y reforzando medidas de concientización. “Lo primero es cuidar a los estudiantes y al personal. El gabinete zonal trabaja para que los alumnos tomen conciencia de lo que implica activar estos protocolos”, señaló. Y agregó: “Antes de sancionar, debemos enseñar. Ese es el objetivo del sistema educativo”.

Paritarias

Finalmente, la ministra confirmó que este viernes por la tarde se reunirán nuevamente con los gremios docentes en el marco de las paritarias pedagógicas, junto al ministro de Hacienda. “Escucharemos a los gremios como venimos haciendo. El ministro les dará un panorama de la situación financiera de la provincia”, concluyó.