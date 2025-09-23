San Martín: entregaron 27 viviendas del barrio Ceferino Namuncurá

El sueño de la casa propia fue realidad para 27 familias este lunes. La Municipalidad de San Martín y el Gobierno de la Provincia entregaron estas viviendas del Barrio Ceferino Namuncurá. La entrega de llaves fue encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, junto a la intendenta Analía Becerra. Además, participaron otras autoridades.

Las flamantes viviendas están ubicadas en el Complejo Ceferino y Villa Dominguito, por lo que, el barrio fue bautizado como Ceferino Namuncurá.

El gobernador felicitó a la intendenta por la construcción de este conjunto de viviendas realizadas a través de cooperativas. Luego contó que el Gobierno Provincial apoyó a la realización de estas casas con infraestructura. "Este trabajo en conjunto que desarrollamos nos tiene que marcar un camino para mirar hacia adelante, y ese mirar hacia adelante significa siempre con esperanza", precisó el mandatario provincial.

Orrego destacó el papel fundamental que tiene la obra pública para San Juan. A través de la obra pública mejoramos la infraestructura de distintas áreas sensibles que tiene la comunidad. "En este caso tiene que ver con viviendas, con el techo propio, pero en otros casos tiene que ver con hospitales o con un centro de desarrollo infantil"

"Me pone muy feliz estar cumpliendo el sueño de la casa propia para estas 27 familias", precisó la intendenta Analía Becerra. Luego comentó que este conjunto de viviendas quedó con convenio nacional por lo que dejó de recibir fondos a fines de 2023 con la asunción del presidente Javier Milei. Pese a esta situación, la jefa comunal de San Martín aseguró que afrontaron con compromiso, responsabilidad y la ordenación de los recursos y así pudieron solventar la construcción del resto del barrio.

Entrando en detalles, Becerra contó que el municipio realizó la vivienda pura, mientras que el IPV realizó la infraestructura y la urbanización. "Este programa es parte del Programa de Construcción de Viviendas por Cooperativas. Tenemos muchas familias que han trabajado acá y a esas familias de las cooperativas de trabajo la hemos distribuidos en otras obras. Nosotros defendemos la obra pública, pero también la mano de obra local", sostuvo.

"Es un barrio que desde que asumimos veníamos en proceso de obra. Hoy por suerte ya está terminado. El complejo habitacional está equipado con toda la red de agua y lecho elecrtificante en cada lote, ya que no es una zona que cuente con cloacas", precisó Elina Peralta, directora del IPV.

Las viviendas no difieren del resto de prototipos que el IPV maneja. La casa cuenta con dos dormitorios, baño, cocina y comedor. Sin embargo, no cuentan con calefones solares, debido a que su costo generaba un gasto que la Municipalidad de San Martín no podía afrontar.