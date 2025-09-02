La Pastoral Juvenil eligió nuevamente al departamento de San Martín para realizar la Peregrinación a Ceferino Namuncurá, que tendrá lugar este domingo 7 de septiembre. La intendenta Analia Becerra detalló a Canal 13 cómo se prepara el municipio para recibir a los peregrinos y cómo se trabaja en paralelo para asistir a las familias afectadas por las lluvias recientes.

San Martín es nuevamente elegido por la Pastoral Juvenil para llevar la peregrinación. "Nos convoca y nos moviliza mucho, porque se cumple un recorrido muy especial hasta el Beato Ceferino. El municipio prepara la logística para el ingreso de los peregrinos, el camping municipal para descanso y almuerzo, y luego la peregrinación continúa hasta Ceferino Namuncurá, donde se realizará la misa a las 17 horas”, explicó Becerra.

La jefa comunal destacó que la invitación está abierta a jóvenes, adultos y vecinos de todo San Martín, y resaltó el valor recreativo y natural del recorrido: “Invitamos a todos los sanjuaninos que se animen a conocer este complejo de la montaña, que brinda naturaleza y espacios para actividades recreativas”.

Consultada sobre el vínculo entre la comunidad y la fe en medio de situaciones complicadas, Becerra aseguró que “La fe es lo más importante para sobrellevar estas situaciones complejas. Mantiene a una persona viva y le da fuerza para soñar y tener esperanza”.

Tras el temporal

El departamento también enfrentó intensas precipitaciones durante el fin de semana, que afectaron a unas 180 familias, muchas de ellas con viviendas precarias o techos de material débil.

“Desde octubre del año pasado, con nuestro equipo técnico, venimos trabajando en la reparación de techos. Cada lluvia funciona como prueba piloto para ir viendo los avances. Nuestro objetivo es fortalecer a cada vecino y acompañar en la reparación de sus viviendas”, indicó la intendenta.

El programa municipal contempla una evaluación social y técnica de cada hogar. Según explicó Becerra, la asistencia puede incluir materiales, mano de obra, o ambas, dependiendo de la situación económica de cada familia.

En comparación con años anteriores, la cantidad de familias asistidas ha disminuido: "El año pasado relevamos más de 300 casos y hoy son 180. Algunos vecinos repararon sus hogares por cuenta propia, mientras que otros recibieron asistencia completa del municipio”.

Becerra explicó que los vecinos interesados pueden acercarse al municipio y presentar evidencia de los daños, como fotos o videos. Luego, el equipo técnico realiza la visita y seguimiento: “Registramos todo en expedientes, con comprobantes de materiales y actas de finalización. Incluso las familias firman un acta dando el visto bueno al trabajo concluido”.