"Venga, juntemos nuestros desencantos para ver sonriendo pasar la vida, con su látigo cuando castiga, con sus laureles cuando premia", decía Domingo Faustino Sarmiento desde Paraguay en una carta fechada en julio de 1888 y dirigida a su amada, Aurelia Vélez Sarsfield.

Aurelia amó a Sarmiento durante unos 30 años, según historiadores como Juan Mariel Erostarbe. La mujer, considerada bella y atractiva, viajó a Paraguay en agosto de 1888, pero solo se quedó hasta fin de ese mes, por lo que no vio morir al hombre que amaba.

Era hija de Dalmasio Vélez Sarsfield, uno de los mejores amigos de Sarmiento, abogado y político argentino, autor del Código Civil de Argentina de 1869 y vigente hasta 2015. Tenía 25 años menos que él y amaba a Sarmiento “desde que lo conoció en su infancia en Montevideo, cuando el sanjuanino visitó a su padre, Dalmacio Vélez, por entonces enemistado con el

régimen de Rosas”, según escribe Omar López Mato, autor del sitio web Historia Hoy, y colaborador de Olmo Ediciones.

En 1861 Aurelia le escribió a Sarmiento: "Te amo con toda la timidez de una niña y con toda la pasión de una mujer. Te amo como no he amado nunca, como no creí que era posible amar", a lo que Domingo le respondió: "Mi vida futura está basada exclusivamente sobre tu solemne promesa de amarme y pertenecerme a despecho de todos, y yo agrego, a pesar de mi ausencia, aunque se prolongue, con la falta de cartas cuando no las recibas".

Fueron innumerables las misivas que hubo, entre ellos, durante 30 años. Pero la última, hizo que la mujer accediera al pedido de su enamorado, de ir a verlo al país donde intentaba recomponerse de su enfermedad. Aurelia fue a Paraguay y alcanzó a ver la casa que Sarmiento estaba edificando, pero volvió a Buenos Aires muy pronto. Fue la primera en enterarse de la muerte de su amado, y avisó a la prensa bonaerense.

Tras la muerte de Sarmiento, Aurelia se fue a Europa y volvió al país una década después. Desde allí escribió en una oportunidad al enterarse de un homenaje que le realizaron a Domingo Faustino: "Me alegra que lo recuerden, pero a mí no me va a gustar ver su figura tiesa, convertida en bronce. Porque ese hombre fue mi hombre. Yo lo abracé y lo besé. Apoyé mi cabeza sobre su pecho, y la sostuvo con sus manos grandes y fuertes… Dentro de algunos años, cuando ya no esté, él permanecerá allí, quieto, helado, pero nadie podrá recordar el calor de sus brazos…"

Aurelia Vélez falleció en Buenos Aires, el 6 de diciembre de 1924, a los 88 años. Sarmiento había dejado de existir 36 años antes, el 11 de septiembre de 1888, a los 77 años.



Por Luis Eduardo Meglioli, periodista

Fuentes: Juan Mariel Erostarbe y Omar López Mato, director de Olmo Ediciones y autor

del sitio Historia Hoy.