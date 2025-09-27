Sanjuaninas marcharon por el triple femicidio en Florencio Varela

En el marco del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, desde la agrupación Ni Una Menos de San Juan, se organizó una marcha por la causa. La concentración se realizó en la plaza 25 de Mayo a partir de las 16 horas. Hasta allí, decenas de sanjuaninas y sanjuaninos llegaron para marchar por Avenida Libertador para finalmente, terminar situandose en inmediaciones de calle 25 de Mayo y Urquiza.

Esta parada no es casual, ya que, en horas de la noche se dará el show del “Pelado” Cordera, una figura que fue ampliamente repudiada por sus dichos en el 2018. En su momento, el ex cantante de La Bersuit Vergarabat dijo en su momento que “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo”. Una frase que fue fuertemente repudiada por toda la comunidad.

Este hecho vuelve a resurgir tras la entrevista que Cordera tuvo en el programa de Mario Pergolini y Pedro Rosemblat. Además, el cantante se encuentra en San Juan para cantar en el auditorio Juan Victoria, por lo que la manifestación del movimiento feminista se concentró en ese lugar, en repudio al artista.

No hay que dejar de lado la causa principal de esta marcha y es el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. La víctimas fueron Brenda del Castillo de 20 años, Morena Verdi de 20 años y Lara Gutierrez de tan solo 15 años. El crimen se dio en un marco de violencia extrema y se conoció que las víctimas fueron torturadas momentos antes de su asesinato.