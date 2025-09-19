La familia de Gabriel Tomás Olivera Silva, el joven sanjuanino de 22 años asesinado de una puñalada en el pecho durante una pelea callejera en Vallenar, Chile, confirmó que el cuerpo será repatriado en los próximos días. El traslado se hará por vía terrestre desde Copiapó y, por cuestiones legales y sanitarias, el velorio deberá realizarse a cajón cerrado.

Su hermano, Agustín Silva, explicó a Canal 13 San Juan TV que ya cuentan con la autorización judicial para despedirse de Gabriel en la morgue antes del viaje. Solo dos familiares directos podrán verlo y luego el féretro permanecerá cerrado hasta su llegada a San Juan. “Es una situación muy triste, pero ya está todo claro. El traslado será terrestre y todavía no hay una fecha definida porque en Chile esperan el resultado de las huellas dactilares para completar la investigación”, relató.

En medio del dolor, Silva destacó el acompañamiento institucional. Señaló que la Fiscalía chilena mantiene comunicación permanente con el padre de Gabriel y que el Gobierno de San Juan está en contacto directo con la familia, sin intermediarios. También expresó el agradecimiento al cónsul de Chile, quien facilitó gestiones clave para la repatriación.

La familia confirmó que habrá una despedida íntima para parientes y amigos cercanos, aquellos que siempre estuvieron presentes. Agustín pidió discreción en este momento, aunque recordó con emoción la personalidad de su hermano: “Gabi no era discreto, le gustaba el ruido, la música, el rock y el arte. Tenía una chispa única”.

El dolor de la pérdida se acompañó de la solidaridad. Amigos del joven realizaron colectas para colaborar con los trámites de repatriación, un proceso que parecía inalcanzable por los altos costos. Hoy, con la confirmación del traslado, la familia se prepara para darle el último adiós en San Juan y cumplir el deseo de que Gabriel pueda descansar en su tierra junto a los suyos.