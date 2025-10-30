Sanjuaninos caminaron para conientizar sobre el ACV

Con el objetivo de educar a la comunidad sobre la prevención, síntomas y rehabilitación del Accidente Cerebrovascular (ACV), se llevó a cabo la Primera Caminata de Concientización sobre el ACV en la Ex Estación San Martín. La iniciativa reunió a profesionales de la salud y el deporte, quienes alertaron sobre el aumento de casos de esta patología.

La neuróloga Mariana Rivero explicó al móvil de Canal 13 el propósito del evento: "La idea es concientizar sobre esta patología, transmitir información sobre cómo prevenirla, qué síntomas nos puede dar si nos da un ACV y si ya lo tuve, qué puedo hacer para rehabilitarme".

Primera causa de discapacidad y muerte

Rivero enfatizó la gravedad de la enfermedad, señalando que su incidencia ha ido en aumento y que el ACV es:

La primera causa de discapacidad en Argentina

Una causa de muerte frecuente en el país

Una patología que afecta principalmente al adulto mayor, aunque no tiene edad

La neuróloga Érica González hizo hincapié en la importancia de la detección temprana. Un ACV se puede manifestar a través de trastornos del lenguaje o la debilidad de alguna parte del cuerpo. Su mensaje clave fue la urgencia en la atención:

"Ante cualquier sintomatología es importante consultar, no hacerle caso omiso a los síntomas y partir hacia la guardia de inmediato, porque hay un tiempo de tratamiento que podemos disponer para que el paciente se recupere más rápido."

La clave está en el control de riesgos

Ambas especialistas coincidieron en que el mayor peligro de sufrir un ACV recae en personas que presentan y no controlan los factores de riesgo, independientemente de la edad. Entre estos factores se encuentran:

Diabetes

Obesidad e Hipertensión

Tabaquismo

Falta de actividad física

Para prevenir la enfermedad, las doctoras recomendaron la implementación de Medidas Higiénico-Dietéticas, incluyendo una alimentación variada y saludable, una buena hidratación, y el control estricto de los factores de riesgo preexistentes.

Actividad física como rehabilitación

Karina Palacio, instructora de Educación Física, se sumó a la iniciativa destacando el rol fundamental del movimiento. Palacio, quien colabora con un equipo multidisciplinario (médicos y nutricionistas) de la clínica organizadora, subrayó la necesidad de darle la importancia que tiene la actividad física "dentro de cualquier enfermedad y afuera de cualquier enfermedad".

Respecto a la recuperación de quienes ya sufrieron un ACV, Palacio advirtió que es un "proceso lento" que requiere paciencia: "Le tenés que dar tiempo progresivo al ejercicio para que se pueda retomar de a poco al sistema que tenían, es un empezar desde cero", concluyó.