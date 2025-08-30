Santa Rosa ya llegó a San Juan, ¿hasta cuándo lloverá?

Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la lluvia se hizo presente en distintos puntos de la provincia y se convirtió en la protagonista del fin de semana.

Las precipitaciones se registraron con distinta intensidad según la zona, acompañadas por el ingreso de viento Sur que complicó aún más el panorama. Para este sábado se espera una mínima de 9°C y una máxima de 13°C.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían acumular entre 40 y 70 milímetros, aunque en algunos sectores no se descarta que los valores sean superiores. Además, el viento mantendrá velocidades sostenidas de 35 a 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

El SMN advirtió que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante toda la jornada de este sábado y también el domingo. Recién el lunes comenzaría a mejorar el tiempo con un cielo más despejado.