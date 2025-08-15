En un nuevo episodio de la paritaria docente, el Gobierno de San Juan renovó la oferta de incremento salarial y espera la respuesta de los gremios. Las organizaciones UDAP, UDA y AMET se llevaron la propuesta para analizarla y consultar a sus afiliados. La oferta está basada en un aumento vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los meses de agosto, septiembre y octubre. El secretario general de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Daniel Quiroga, habló con Canal 13 San Juan y explicó que, de aprobarse, el salario básico docente llegaría a unos $750.000.

“La propuesta contempla aumentos de cuatro puntos en agosto, cuatro en septiembre y dos en octubre para el cargo testigo”, detalló Quiroga. Agregó que también “incluye mejoras en el nomenclador y la actualización trimestral según el Índice de Precios al Consumidor (IPC)”. Sobre este último punto aclaró: “No se aplicará como cláusula gatillo, sino cada tres meses”.

El dirigente explicó que “se incorporaron ocho puntos al nomenclador, con el objetivo de alcanzar 500 puntos en diciembre, tal como lo acordamos en la conciliación obligatoria”. Además, indicó que “hay un incremento del 10% en el concepto de conectividad, que también se actualizará con la inflación”.

Quiroga afirmó que “el acuerdo implicaría que un docente cobre cerca de $800.000 de bolsillo, antes de los descuentos”. Reconoció que “todavía no se alcanza el valor de la canasta básica, pero esperamos aproximarnos hacia fin de año”.

En relación con la situación del sector, advirtió que “el decreto establece la escala salarial para cargos directivos, genera que muchos docentes con experiencia no quieran asumir esas funciones, porque cobran menos que con dos cargos o más horas cátedra”.

Por último, confirmó que “el lunes a las 8 vamos a tener una reunión con delegados para analizar la propuesta y decidir si la aceptamos o la rechazamos”. Según dijo, “a diferencia de propuestas anteriores que se daban por rechazadas, esta vez existe la posibilidad de que sea aprobada”.