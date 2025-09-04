Durante la mañana de este jueves 4 de septiembre, Daniel Scioli llegó a la provincia de San Juan. El actual secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación arribó para encabezar la 173 Asamblea del Consejo Federal de Turismo. En ese sentido hizo varios anuncios, entre los que destacó que la provincia será sede de la próxima edición de los Juegos Evita para Adultos Mayores.

El funcionario nacional destacó el trabajo que se viene desarrollando en suelo sanjuanino en materia deportiva. Acompañado por Marcelo Orrego y por Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deportes, anunció que en 2026 San Juan será sede de un evento deportivo que pone el foco en los jubilados.

“Tendremos acá los Juegos Nacionales Evita de los adultos mayores. Daniel (Scioli) me lo confirmó el miércoles y lo anunció ahora. Infraestructura tenemos de todo tipo y muy buena, podemos incorporar deportes, sumar nuevas disciplinas, lo vamos a seguir charlando”, expresó Romero.

Por otro parte, el titular de la cartera deportiva local, fue consultado sobre en qué altura del próximo año se podría dar este evento. Sobre esto adelantó que hay grandes chances de que justamente se organice para septiembre del 2026.

“En estos momento los adultos mayores están en Salta (sede de la edición actual), así que debería ser en esta época el año que viene, porque el clima es agradable. Creo que el evento va a estar rondando los 1500 y los 2000 atletas, más las familias, delegados y monitores. Es un evento muy lindo y federal. En San Juan tenemos un montón de adultos mayores que practican un montón de disciplinas y ahora van a tener este evento en su propia provincia”, sentenció.