El aterrizaje de un avión estadounidense en la Pampa del Leoncito, en Calingasta, había despertado dudas y especulaciones en los últimos días. Sin embargo, desde el Gobierno provincial confirmaron cuál fue el motivo del inusual arribo.

El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, explicó en Compacto 13 que la aeronave llegó a San Juan por pedido de la embajada de Estados Unidos, que tenía prevista una reunión con el Ministerio de Minería de la provincia. “Sí, por supuesto, hicimos las averiguaciones correspondientes en función de que surgió esta información. El vuelo había venido a San Juan por una reunión entre la embajada y el Ministerio de Minería”, señaló.

Achem agregó que, por motivos de agenda, el encuentro se pospuso y el avión debió regresar a Buenos Aires. “Se nos informó hoy que, por pedido de la embajada, el avión tenía que volver. Desde el Ministerio de Minería se pospuso la reunión y ellos tenían que regresar”, precisó.

El funcionario también aclaró que no existe un convenio firmado con la embajada, ya que no se ha iniciado ninguna actividad en común. “Ellos simplemente están recabando información. Hay un embajador nuevo que asumió con Trump y que se encuentra haciendo tareas de reconocimiento para volver a trabajar en temas que ya hemos trabajado”, explicó.

En ese sentido, recordó que durante la visita del gobernador Marcelo Orrego a Washington hubo encuentros con autoridades de minería y energía de Estados Unidos, quienes expresaron interés en invertir en San Juan. “Todos los vínculos de inversión para la provincia son bienvenidos”, afirmó.

Finalmente, destacó que San Juan mantiene una agenda activa en materia de relaciones internacionales. “Hoy estuvo de visita el embajador de Portugal y se reunió con Orrego, interesado en los vínculos e inversiones que la minería mueve. Para nosotros es un honor y un orgullo recibirlo”, concluyó.