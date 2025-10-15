Del 15 al 22 de octubre, el Ministerio de Salud de San Juan desarrollará una serie de actividades gratuitas en distintos puntos de la provincia con el objetivo de fomentar una alimentación equilibrada y prevenir enfermedades crónicas. Las jornadas se realizarán de 16:00 a 20:00 horas en espacios públicos, bajo el lema “Conciencia Nutricional”.

La propuesta es impulsada por la División Nutrición del Departamento de Medicina Asistencial y Promoción de la Salud, dependiente de la Secretaría Técnica, en conjunto con las Zonas Sanitarias. Durante la semana, profesionales en nutrición brindarán charlas, consejerías y actividades educativas orientadas a promover hábitos saludables, prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y fortalecer la educación alimentaria en la comunidad.

El objetivo central de esta iniciativa es acercar información útil y accesible sobre alimentación saludable, buscando reducir la incidencia de patologías como la diabetes, la hipertensión arterial y otras afecciones relacionadas con la nutrición.

Cronograma de actividades:

Martes 15 de octubre: Centro de Salud Mons. Báez Laspiur esq. Chubut Este 5413, Villa El Salvador – Chimbas.

Miércoles 16 de octubre: Plaza Cristo Rey, esquina Diagonal Sarmiento y Rodríguez y Olmos – Caucete.

Jueves 17 de octubre: Plaza Principal de Albardón, Mitre 1968, Villa General San Martín – Albardón.

Martes 22 de octubre: Plaza Buenaventura Luna, calle Félix Aguilar – Rawson.

Miércoles 23 de octubre: Plaza Intendente Filomeno Atampiz, esquina José Ignacio de la Roza y Córdoba – Zonda.

Durante estas jornadas, los equipos de salud ofrecerán espacios de diálogo y asesoramiento sobre cómo mejorar la alimentación diaria y adoptar hábitos más saludables que favorezcan el bienestar integral.