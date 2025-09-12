Un video que circula en TikTok mostró a Juan Carlos Ochoa, un vendedor ambulante del Gran San Juan, recorriendo barrios con un estilo poco habitual para su oficio: traje gris, chaleco, moño y pañuelo en el cuello, mientras ofrece budines y rosquitos caseros.

El momento fue captado por Gregorio 26270, quien entrevistó a Ochoa y compartió el video en sus redes. “En primer lugar felicitarlo por su presencia, su elegancia, señor. Su estética, de verdad felicitarlo”, se lo escucha decir. Entre risas, el vendedor respondió: “Hace unos años que vendo, y siempre salgo vestido así”.

Sus recorridos incluyen Villa Hipódromo, Lote 5 y Lote 32, pero además de su cuidado estilo, Ochoa aprovechó para enviar un mensaje especial: “Un saludo para mi hijo Agustín Ochoa, que juega en la Primera de Unión. Lo amo muy mucho”, expresó emocionado.

Los comentarios en TikTok no tardaron en llegar: “Es un genio y muy agradable, ¡cómprenle porque lo que vende es riquísimo!” y “Siempre elegante mi hermano Carlos, que Dios me lo bendiga grandemente”, fueron algunas de las respuestas.

Con cientos de “me gusta”, Juan Carlos Ochoa se transformó en una pequeña celebridad local, demostrando que la elegancia no está reñida con el trabajo en la calle y que incluso vender budines puede hacerse con estilo propio.