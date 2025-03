A comienzos de este 2025 algo sorpresivo ocurrió en la provincia de San Juan. Se detectó la presencia de un mono tití en los árboles de la Plaza de Trinidad. En ese momento especialistas lograron capturarla para poder asistirla. A pesar de que su estado de salud se logró componer, es una tarea prácticamente imposible regresarla a su hábitat.

El veterinario Aldo Olivares es quien está a cargo del cuidado de este pequeño animal. El profesional le contó al móvil de Canal 13 que la mona se está recuperando perfectamente. Si bien cuando la rescataron el 8 de enero estaba desnutrida y con unos días de deshidratación, ahora come bien y su conducta es normal.

A pesar de estas buenas noticias respecto a su bienestar general, cada vez se hace más complicado lograr el sueño de que el espécimen pueda volver a su hogar. Esto se debe a que ya llevo mucho tiempo alejado de la naturaleza.

'Un animal que ha pasado mucho tiempo en cautiverio tiene lo que se llama 'impronta', es decir que se acostumbró a que las personas lo alimenten y a no tenerlo miedo a un medio ambiente. Es difícil. Habría que llevarla a su lugar de origen y es bien adentro del Amazonas, entonces sería complicado por toda la logística que habría que hacer. Además esta especie de monos tiene familias cerradas, entonces no podríamos ir y soltarla porque no la van a aceptar', detalló.

El ‘Pirata’ contó que para poder lograr esta compleja tarea, habría que generarle una familia primero a la criatura. Esto quiere decir que habría que averiguar si existe actualmente en el Amazonas un refugio con más animales de esta especie que vengan de similares situaciones. Esto lo hace verdaderamente complicado.

‘Por el momento es muy difícil liberar a un animal así, no es fácil cuando vienen del cautiverio. Por ejemplo pasa con los pumas, vos lo alejas 10 días de su madre y ya no puede volver nunca más porque nadie le va a enseñar como cazar, qué comer. El daño que se hace sacando un animal de la naturaleza, puede ser irreversible para la vida libre de ese animal’, manifestó.