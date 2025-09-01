Sobre las 16 de este lunes 1 de septiembre se produjo un corte de energía eléctrica en parte del Gran San Juan. De acuerdo al relato de los usuarios, el servicio volvió a funcionar tras unos 15 minutos de interrupción.

En cuanto a las zonas en las que se registró la falla, hay testimonios de que el corte alcanzó a algunas zonas de los departamentos Capital, Rawson y Chimbas.

Tras la suspensión del servicio, desde la empresa Naturgy que distribuye la energía en la provincia, informaron que "se presentó una falla en la Estación Transformadora Sarmiento.

Desde la firma agregaron que “los equipos técnicos trabajaron para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, consignaron.