Del lunes 21 al martes 30 de septiembre se llevará adelante un nuevo cronograma del programa de garrafas sociales, que recorrerá diferentes localidades de los departamentos 9 de Julio, Calingasta, Jáchal, Angaco, Caucete, Santa Lucía, Sarmiento y Valle Fértil.

El operativo ofrece garrafas de 10 kilos a $15.000 y de 15 kilos a $25.000, bajo la modalidad de “vacía por llena”. Para acceder al beneficio, los envases deben estar en buen estado y aptos para su recarga. En esta edición ya se han comercializado más de 8.200 unidades.

Cronograma

Lunes 22 de septiembre – 9 de Julio

  • 09:00 a 11:00: Plaza de Majadita
  • 11:30 a 13:30: Plaza Palmares

Martes 23 de septiembre – Calingasta

  • 09:00 a 10:00: Barreal
  • 10:30 a 11:00: Sorocayense
  • 11:30 a 12:00: Tamberías
  • 12:30: Villa Calingasta

Miércoles 24 de septiembre – Jáchal

  • 09:00 a 09:30: Unión Vecinal de Niquivil
  • 10:00 a 10:30: Club Juventud Unida (B° Olivares, Huaco)
  • 10:40 a 11:00: Camping y Granja El Tata (frente al molino de Huaco)
  • 11:40 a 12:20: Plaza del B° 28 de Agosto
  • 12:30 a 13:10: Cooperativa Pismanta (B° Pismanta I)
  • 13:30 a 14:00: B° Malvinas (Eugenio Flores y Rosario Gómez)
  • 14:30 a 15:00: Unión Vecinal Villa Mercedes

Jueves 25 de septiembre – Angaco

  • 09:00 a 11:00: Unión Vecinal Las Tapias (calle 21 de Febrero s/n)
  • 11:30 a 13:30: B° Municipal (plaza de calle Bosque, entre San Isidro y Pinchagual)

Viernes 26 de septiembre – Caucete

  • 09:00 a 11:00: Pozo de los Algarrobos (B° Conjunto 5)
  • 11:30 a 13:30: Unión Vecinal Los Médanos (Mz. D, Casa 16)

Lunes 29 de septiembre – Santa Lucía

  • 09:00 a 11:00: Unión Vecinal San Judas Tadeo (Ricardo Gutiérrez, Mz. A, Casa 7)
  • 11:30 a 13:30: B° ARA San Juan (Mz. A, Casa 7)

Lunes 29 de septiembre – Sarmiento

  • 09:00 a 10:00: Centro Cultural de Media Agua
  • 10:30 a 11:30: Plaza Tres Esquinas
  • 12:00 a 13:00: Capilla San Carlos

Martes 30 de septiembre – Valle Fértil

  • 08:30: Plaza de Chucuma
  • 09:30: SUM de Astica
  • 11:50: Plaza de Usno
  • 13:20: Villa San Agustín (oficinas del Parque Ischigualasto, calle Mitre entre Mendoza y General Acha)