Se despide "Garrafa Hogar": mirá en que 8 departamentos estará disponible
El programa promovido por el Gobierno de San Juan seguirá ofreciendo precios muy convenientes para los ciudadanos del 21 al 30 de septiembre.
Del lunes 21 al martes 30 de septiembre se llevará adelante un nuevo cronograma del programa de garrafas sociales, que recorrerá diferentes localidades de los departamentos 9 de Julio, Calingasta, Jáchal, Angaco, Caucete, Santa Lucía, Sarmiento y Valle Fértil.
El operativo ofrece garrafas de 10 kilos a $15.000 y de 15 kilos a $25.000, bajo la modalidad de “vacía por llena”. Para acceder al beneficio, los envases deben estar en buen estado y aptos para su recarga. En esta edición ya se han comercializado más de 8.200 unidades.
Cronograma
Lunes 22 de septiembre – 9 de Julio
- 09:00 a 11:00: Plaza de Majadita
- 11:30 a 13:30: Plaza Palmares
Martes 23 de septiembre – Calingasta
- 09:00 a 10:00: Barreal
- 10:30 a 11:00: Sorocayense
- 11:30 a 12:00: Tamberías
- 12:30: Villa Calingasta
Miércoles 24 de septiembre – Jáchal
- 09:00 a 09:30: Unión Vecinal de Niquivil
- 10:00 a 10:30: Club Juventud Unida (B° Olivares, Huaco)
- 10:40 a 11:00: Camping y Granja El Tata (frente al molino de Huaco)
- 11:40 a 12:20: Plaza del B° 28 de Agosto
- 12:30 a 13:10: Cooperativa Pismanta (B° Pismanta I)
- 13:30 a 14:00: B° Malvinas (Eugenio Flores y Rosario Gómez)
- 14:30 a 15:00: Unión Vecinal Villa Mercedes
Jueves 25 de septiembre – Angaco
- 09:00 a 11:00: Unión Vecinal Las Tapias (calle 21 de Febrero s/n)
- 11:30 a 13:30: B° Municipal (plaza de calle Bosque, entre San Isidro y Pinchagual)
Viernes 26 de septiembre – Caucete
- 09:00 a 11:00: Pozo de los Algarrobos (B° Conjunto 5)
- 11:30 a 13:30: Unión Vecinal Los Médanos (Mz. D, Casa 16)
Lunes 29 de septiembre – Santa Lucía
- 09:00 a 11:00: Unión Vecinal San Judas Tadeo (Ricardo Gutiérrez, Mz. A, Casa 7)
- 11:30 a 13:30: B° ARA San Juan (Mz. A, Casa 7)
Lunes 29 de septiembre – Sarmiento
- 09:00 a 10:00: Centro Cultural de Media Agua
- 10:30 a 11:30: Plaza Tres Esquinas
- 12:00 a 13:00: Capilla San Carlos
Martes 30 de septiembre – Valle Fértil
- 08:30: Plaza de Chucuma
- 09:30: SUM de Astica
- 11:50: Plaza de Usno
- 13:20: Villa San Agustín (oficinas del Parque Ischigualasto, calle Mitre entre Mendoza y General Acha)