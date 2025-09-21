Del lunes 21 al martes 30 de septiembre se llevará adelante un nuevo cronograma del programa de garrafas sociales, que recorrerá diferentes localidades de los departamentos 9 de Julio, Calingasta, Jáchal, Angaco, Caucete, Santa Lucía, Sarmiento y Valle Fértil.

El operativo ofrece garrafas de 10 kilos a $15.000 y de 15 kilos a $25.000, bajo la modalidad de “vacía por llena”. Para acceder al beneficio, los envases deben estar en buen estado y aptos para su recarga. En esta edición ya se han comercializado más de 8.200 unidades.

Cronograma

Lunes 22 de septiembre – 9 de Julio

09:00 a 11:00: Plaza de Majadita

11:30 a 13:30: Plaza Palmares

Martes 23 de septiembre – Calingasta

09:00 a 10:00: Barreal

10:30 a 11:00: Sorocayense

11:30 a 12:00: Tamberías

12:30: Villa Calingasta

Miércoles 24 de septiembre – Jáchal

09:00 a 09:30: Unión Vecinal de Niquivil

10:00 a 10:30: Club Juventud Unida (B° Olivares, Huaco)

10:40 a 11:00: Camping y Granja El Tata (frente al molino de Huaco)

11:40 a 12:20: Plaza del B° 28 de Agosto

12:30 a 13:10: Cooperativa Pismanta (B° Pismanta I)

13:30 a 14:00: B° Malvinas (Eugenio Flores y Rosario Gómez)

14:30 a 15:00: Unión Vecinal Villa Mercedes

Jueves 25 de septiembre – Angaco

09:00 a 11:00: Unión Vecinal Las Tapias (calle 21 de Febrero s/n)

11:30 a 13:30: B° Municipal (plaza de calle Bosque, entre San Isidro y Pinchagual)

Viernes 26 de septiembre – Caucete

09:00 a 11:00: Pozo de los Algarrobos (B° Conjunto 5)

11:30 a 13:30: Unión Vecinal Los Médanos (Mz. D, Casa 16)

Lunes 29 de septiembre – Santa Lucía

09:00 a 11:00: Unión Vecinal San Judas Tadeo (Ricardo Gutiérrez, Mz. A, Casa 7)

11:30 a 13:30: B° ARA San Juan (Mz. A, Casa 7)

Lunes 29 de septiembre – Sarmiento

09:00 a 10:00: Centro Cultural de Media Agua

10:30 a 11:30: Plaza Tres Esquinas

12:00 a 13:00: Capilla San Carlos

Martes 30 de septiembre – Valle Fértil