Dos licenciadas en biología e investigadoras del CONICET pasaron un confuso momento tras viralizarse un video en el que se las observaba junto a un cerdo colgado en el medio del campo. En un primer momento, muchos sanjuaninos hablaron de “brujería”, pero ellas salieron a dar explicaciones. Se trata de una tesis para la beca otorgada por el CONICET, donde se estudia la fauna cadavérica, es decir, los microorganismos que viven en la descomposición de un cuerpo.

La sanjuanina Agustina Alcober es una de las dos mujeres que se observa en el video y, en comunicación con Radio Colón, explicó el malentendido. “Estamos realizando una tesis doctoral en el marco de la beca que me otorgó el CONICET y básicamente es el estudio de la fauna cadavérica. Nosotras estudiamos los insectos y los microorganismos asociados a los cuerpos en descomposición”.

“Estudiamos la diversidad, el orden, las interacciones de los insectos en los cuerpos. Este estudio nos ayuda a determinar los tiempos post mortem, es decir, cuánto tiempo ha pasado luego de que alguien haya fallecido. Puede ser de mucha ayuda en casos de muertes dudosas y es una gran herramienta para la justicia”, agregó Alcober.

La bióloga destacó que en este caso se utiliza un cerdo porque es el cuerpo en descomposición que responde de forma más similar al de un cuerpo humano. “Se pueden utilizar otros animales, pero fisiológicamente es un animal muy similar a nosotros”, aclaró.

Por último, la distinguida investigadora sanjuanina aclaró que “atendemos completamente la inquietud de la gente, sobre todo del lugar. Se han acercado muchos curiosos a quienes no tenemos problema en explicarles las veces necesarias el fin científico que tiene este proyecto. Entendemos que es impactante ver a un animal colgado y en esas condiciones”.

Asimismo, concluyó agregando que tienen todos los avales correspondientes y cuentan con permisos de Ambiente. “No es algo improvisado, sino que hay un gran grupo de gente trabajando por detrás de esto”.