Se espera un verano más caluroso y húmedo para San Juan

San Juan se enfrentará a uno de los veranos más calurosos de los últimos años. Climatólogos y especialistas en clima aseguraron que las temperaturas podrían alcanzar más de 40° y que un factor clave en esta época será la humedad, algo de lo cual el sanjuanino no está acostumbrado.

El calor ya se hace sentir desde esta época y el móvil de Canal 13 salió a la calle a mostrar cómo amanece en la provincia. En inmediaciones del Parque de Mayo, los sanjuaninos salen a primera hora a aprovechar del clima ideal para realizar actividad física, antes que el sol y el calor se hagan presentes.