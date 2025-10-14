Un importante operativo de emergencia se desplegó en la mañana de este martes en el barrio Kennedy, cuando un incendio se desató en una vivienda de calle Espejo 1428, entre Pueyrredón y Las Heras, generando gran preocupación entre los vecinos.

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el fuego se propagó rápidamente en el interior del inmueble, lo que provocó momentos de desesperación, especialmente porque una persona con discapacidad quedó atrapada y no podía salir por sus propios medios.

Ante la alerta recibida al 911, personal de Bomberos acudió de inmediato al lugar y logró ingresar a la vivienda envuelta en humo para rescatar al ocupante. La rápida intervención fue clave para evitar una tragedia, ya que la persona se encontraba en una de las habitaciones más afectadas por las llamas.

En paralelo, una mujer que también estaba en el lugar sufrió una crisis nerviosa y síntomas de asfixia, por lo que fue estabilizada por personal médico y luego trasladada al hospital más cercano para recibir atención.

Vecinos del barrio destacaron la labor de los bomberos, que además trabajaron en la extinción total del fuego y en la ventilación del inmueble para prevenir una posible reiniciación del siniestro. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, aunque no se descarta un desperfecto eléctrico como posible hipótesis inicial.