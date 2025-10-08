Se prorrogó la suba de impuestos al combustible hasta las elecciones: ¿Sigue subiendo la nafta?

En un contexto de elecciones, entrelazado con la suba y baja del precio del dólar en el mercado cambiario argentino, el gobierno nacional decidió prorrogar la suba de impuesto al combustible hasta que pasen las elecciones. Esto podría pensarse como una “buena noticia”, pero no es del todo así, ya que, el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible, Miguel Caruso, expresó en Canal 13 San Juan que los factores que determinan la suba del precio del combustible es el precio del petróleo y del dólar, por lo que no asegura que no continúe subiendo estos días.

Caruso explicó que este parate a la suba de impuestos “no es un factor determinante. El precio del petróleo, el tipo de cambio, la devaluación del peso argentino frente al dólar son los factores determinantes. Los impuestos se van a congelar, pero eso no determina su sube el precio o no”.

La realidad es que, con la liberación de los precios, la nafta sube en pequeños porcentajes gradualmente. Desde el 3 de enero que fue la primer suba de este 2025, hasta el 2 de octubre, el litro de nafta subió $278. A principio de año estaba en $1.177, mientras que actualmente tiene un precio de $1.455. Esto implica un incremento de un 20% en 10 meses.

Según el presidente de esta cámara, para el post elecciones hay un panorama incierto, “tenemos que ver cómo reacciona el mercado, el tipo de cambio. Tenemos un país donde siempre se está moviendo el dólar y en una elección repercute mucho más. Si se dispara el dólar, se libera el impuesto al combustible y sube el petróleo a nivel internacional, sabemos que se va a ver reflejado en el precio, eso no lo podemos negar”.

Una alternativa al combustible líquido que Caruso mencionó es el GNC. Expresó que ha tenido un incremento indudable y que cada vez más sanjuaninos eligen pasar de su vehículo “naftero” a “gasolero”. “Hay una recuperación en la venta del GNC. Hablando en números, un sanjuanino se ahorra en promedio unos $90.000 mensuales entre el precio de la nafta y del GNC”, concluyó.