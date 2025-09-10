Desde el Ministerio de Educación, en conjunto y por recomendación de Protección Civil, tomó la decisión de suspender las clases debido al alerta que rige por vientos fuertes. La suspensión rige para esta tarde de miércoles 10 de septiembre.

La medida aplica para los turnos tarde, intermedio, vespertino y nocturno, en todos los niveles y todas las modalidades en las escuelas y colegios de la provincia.

A su vez, la suspensión también abarca a los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedras, que estaban programados en estos turnos.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).

La evolución de las condiciones climáticas se sigue atentamente y de cambiar la situación se informará por este medio.