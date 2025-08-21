El Ministerio de Educación tomó la decisión de suspender las clases para la jornada de este jueves 21 de agosto en San Juan por alerta de viento Zonda. El alerta fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil ratificó esta alerta. Las clases serán suspendidas en toda la provincia.

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la Provincia, el Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar para la tarde de este jueves 21 de agosto.

La suspensión alcanza a los turnos tarde, vespertino y nocturno en todos los niveles y modalidades de la provincia. La medida fue tomada como carácter preventivo y debido a esto, se activa el plan de contingencia.

La evolución de las condiciones climáticas se sigue atentamente y de cambiar la situación se informará por este medio.