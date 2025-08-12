El clima en San Juan registró un cambio drástico luego de varios días con temperaturas templadas y valores más propios de la primavera que del invierno. El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la noche ingresará viento del cuadrante Sur, con ráfagas que rondararán entre los 51 y 59 km/h.

Este cambio provocará un marcado descenso en las temperaturas máximas. Para el miércoles, la máxima alcanzará sólo los 14° y, según los registros de la semana, no superará los 17° hasta el domingo.