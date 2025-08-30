El Gobierno de San Juan anunció un nuevo recorrido del programa provincial de garrafas subsidiadas, que se desarrollará entre el 1 y el 5 de septiembre en distintos departamentos de la provincia. La iniciativa busca garantizar el acceso al gas envasado a precios accesibles para las familias, en el marco del plan de contención invernal anticipada.

Según informaron desde Defensa al Consumidor, las garrafas de 10 kilos se ofrecerán a $15.000 y las de 15 kilos a $25.000, con descuentos de hasta un 40 % respecto de los valores comerciales. La venta se realizará bajo la modalidad de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases se encuentren en condiciones aptas para su recarga.

El operativo es coordinado junto a empresas mayoristas y busca garantizar el acceso al gas como un derecho esencial en esta época del año, cuando las bajas temperaturas aumentan la demanda en los hogares.

Cronograma de reparto del 1 al 5 de septiembre

Lunes 1 – Angaco

9:00 a 11:00 hs: Club Deportivo Social y Cultural Angaco (Calle Ontiveros y Nueva España).

11:30 a 13:30 hs: Unión Vecinal Villa del Salvador (Rawson s/n – Villa Cabecera, Angaco).

Martes 2 – Caucete

9:00 a 11:00 hs: Unión Vecinal Bermejo.

11:30 a 13:30 hs: Unión Vecinal Vallecito (Calle Deolinda Correa s/n).

Miércoles 3 – San Martín

9:00 a 11:00 hs: CIC Dos Acequias (Calle Eva Perón y Godoy Cruz, Dos Acequias).

11:30 a 13:30 hs: Plazoleta Barrio Emprendimiento (Distrito San Isidro, San Martín).

Jueves 4 – Capital

Lugares a confirmar.

Viernes 5 – Ullum

9:30 a 13:30 hs: Paseo de los Concejales.