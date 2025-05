En su habitual participación en el programa Buen Día Día, la especialista en meteorología Agustina Albeiro brindó un análisis detallado sobre el comportamiento del tiempo para los próximos días. Según indicó, la presencia de un anticiclón en altura está provocando temperaturas más altas de lo habitual en toda la Argentina, incluida la región de Cuyo. Este fenómeno impide el desarrollo de nubosidad y genera una advección de aire cálido que modera tanto las temperaturas máximas como mínimas.

En San Juan, los registros están superando los valores históricos para mayo, con mínimas por encima de los 6 °C y máximas cercanas a los 28 °C, cuando lo normal sería alrededor de 20. “Esta situación se mantendrá hasta el fin de semana, pero se prevé un cambio brusco a partir del domingo”, señaló Albeiro, quien también anticipó una posible irrupción de viento Zonda en altura para el sábado.

La meteoróloga remarcó que este otoño viene siendo más cálido que el promedio, debido a la acumulación de calor del verano, aunque aclaró que eso no descarta eventos fríos intensos más adelante. Sin embargo, lo más preocupante, según la especialista, es la situación en la cordillera: no se han producido nevadas significativas hasta el momento, y los modelos muestran un panorama deficitario, al menos hasta junio.

“La acumulación de nieve es vital para la temporada invernal y para el abastecimiento hídrico, y por ahora no hay señales alentadoras”, expresó. También recordó que el año pasado, en julio, el Valle de Tulum llegó a registrar temperaturas de hasta -11 °C, por lo que pidió no confiarse: “El invierno todavía no empezó, y habrá que estar atentos a lo que digan los modelos en las próximas semanas”.