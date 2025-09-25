Después de que se cumplieran todas las instancias previas, se terminó la espera y llegó el día más esperado. Este jueves 25 de septiembre 344 familias cumplirán el sueño de la casa propia gracias a un nuevo sorteo del IPV.

Como se había anunciado el mismo se realizará en la sede de la Caja de Acción Social, ubicada en calle Santa Fe entre General Acha y Mendoza. Sin embargo, no es necesario que los inscriptos se presenten en el lugar, ya que se transmitirá por YouTube para que todos puedan seguirlo en vivo.

Cabe recordar que para este nuevo sorteo se anotaron un total de 28.414 personas, las cuáles se repartieron de la siguiente manera entre los siete barrios que se podían elegir:

Chimbas: Los Surcos (5 viviendas disponibles): 21.185 inscriptos

Pocito: El Jagual (13 viviendas disponibles): 3.120 inscriptos

Sarmiento: Solares del Sur (190 viviendas disponibles): 1.645 inscriptos

San Martín: Caraballo II (61 viviendas disponibles): 1.145 inscriptos

Angaco: Tierras del Norte (62 viviendas disponibles): 833 inscriptos

25 de Mayo: Tehul (6 viviendas disponibles): 430 inscriptos

Calingasta (Sorocayense): El Puerto (7 viviendas disponibles): 56 inscriptos

Acá podés seguir en vivo la transmisión del sorteo: