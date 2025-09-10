Algunas horas después de que el Indec difundió que a nivel nacional la inflación fue del 1,9%, en San Juan el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), informó que el nivel general del Índice de precios al consumidor en la provincia registró un alza mensual de 1,7% en agosto de 2025, y acumuló en el año una variación de 17,9%.

Los especialistas agregaron que en la comparación interanual, el incremento alcanzó el 29,5%. A esto se suma que la variación de los precios al consumidor de la Región de Cuyo alcanzó un valor de 2,1%.

Las divisiones que registraron menores variaciones fueron Prendas de vestir y calzado (-0,4%), Bienes y servicios varios (0,1%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,8%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%) y Salud (1,6%). Por otro lado, Comunicaciones (1,7%) tuvo una similar variación al nivel general del Índice.

Las divisiones con mayor aumento en el mes fueron Educación (6,0%), con subas en Enseñanza formal y Enseñanza no formal. Le siguen Restaurantes y hoteles (4,3%), principalmente por incrementos en restaurantes, bares y casas de comida; Bebidas alcohólicas y tabaco (3,8%), Recreación y cultura (3,3%), Transporte (2,9%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,0%).

Desde el IIEE agregaron que el IPC de San Juan se obtiene del relevamiento de una Canasta de 557 productos, en 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan, lo que permite recolectar 19.000 aproximadamente, al mes.