Este lunes, Alberto Tovares, secretario adjunto de UOCRA San Juan, confirmó que los trabajadores de la obra de la Ruta 40 Sur comenzarán a recibir los telegramas de despido. El anuncio se dio en el programa Todos Vivos de Canal 13 y afecta a 150 empleados que se encontraban suspendidos o cumpliendo tareas mínimas en el obrador.

“Hoy nos dieron la noticia de que fueron despedidos los 150 compañeros del proyecto. Esto ya es definitivo. Quedarán solo cinco serenos hasta que la UTE retire la maquinaria y los camiones”, explicó Tovares.

El dirigente señaló que, aunque existieron promesas de pago de certificados por parte de Nación, las empresas aún no recibieron los fondos. “El ministro de Obras Públicas nos dijo la semana pasada que había un compromiso de cancelar dos certificados y que el viernes 15 se saldaría la deuda, pero la UTE no recibió ningún pago. Por eso, Vialidad Nacional decidió neutralizar la obra por 90 días”, detalló.

Además, Tovares reconoció que la situación golpea de lleno a los obreros: “Los trabajadores ya venían de suspensiones y vacaciones forzadas, con más de 30 días sin cobrar un peso. Lamentablemente, siempre en este país se corta el hilo por lo más fino, que son los trabajadores”.

Según informó la UTE en un comunicado, cada trabajador cobrará el Fondo de Cese Laboral y la liquidación final (días trabajados, vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional). También se aclaró que, en caso de una reactivación futura, tendrán prioridad de reincorporación.

De esta manera, la obra de la Ruta 40 Sur vuelve a quedar paralizada y el futuro de su reactivación dependerá de las decisiones entre el Gobierno provincial, Nación y la empresa constructora.

Con la llegada del presidente Javier Milei hubo un freno de la obra pública y, si bien, esta obra se reactivó, en los últimos meses se dejaron de pagar los certificados de obras, los trabajos quedaron nuevamente paralizados.

El 1 de agosto, el gobernador Marcelo Orrego contó que el tema lo preocupaba y ocupaba mucho, además de indicar que había avances para poder destrabarla. “Un tema que me preocupa mucho es el de la Ruta 40 y lo bueno es que hay avances. Vamos a poder destrabarla, siguen los fondos por parte del BID, pero por una nueva fuente de financiamiento”, manifestó el mandatario en aquella oportunidad.

El gobernador explicó que “del BID va al Banco Central, del central a la Fuente número 22, de ahí a Vialidad Nacional y luego se paga el certificado. Lo que vamos a intentar es que esos certificados se hagan por otra fuente de financiamiento que van a depender también del Ministerio de Economía”.

Orrego subrayó que esperaba que se manejara todo de la forma más rápido posible. “Por ahora están suspendidas las actividades de los obreros, pero tengo la palabra del secretario del Interior, de Catalán, de que ese tema vamos a poder resolverlo”.