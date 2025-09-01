Las tormentas registradas durante el fin de semana en distintos departamentos de San Juan no provocaron daños significativos en la producción agrícola, según el relevamiento inicial del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. De este modo, aludieron a que consideran que fue todo lo contrario. Esto se debe a que las lluvias caídas en esta etapa previa a la brotación son consideradas favorables para la generación de humedad en el suelo.

De acuerdo al informe oficial, en las fincas de Sarmiento, 25 de Mayo, Angaco, San Martín y Caucete no se observaron mayores perjuicios, dado que la piedra no fue de gran tamaño. La Dirección de Contingencia Climática precisó que solo en la zona de La Chimbera, en 25 de Mayo, el granizo fue más intenso, aunque sin impacto relevante, ya que las yemas de pistacho y vid permanecen aún en estado de dormición.

No obstante, el Gobierno provincial informó que las inspecciones detalladas comenzarán a mediados de esta semana, cuando se pueda transitar con normalidad por las fincas afectadas por el anegamiento. Entre los puntos a evaluar estarán el estado de las yemas y la incidencia de la humedad en plantaciones de ajo, que podrían requerir tratamientos preventivos contra hongos.

Aunque por el momento no se reportaron daños, el pronóstico advierte riesgo de heladas hacia el miércoles, lo que podría impactar en variedades tempranas de uva en Albardón y Carpintería, así como en algunos frutales como almendros. Sin embargo, descartaron un perjuicio generalizado en los viñedos de la provincia.