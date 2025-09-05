Según salud pública, San Juan se encuentra mejor que el año pasado en el área de salud mental

El secretario técnico del Ministerio de Salud de San Juan, Alejandro Navarta, explicó los alcances del nuevo plan provincial de salud mental presentado ayer por el Gobierno. La estrategia tendrá vigencia hasta 2027 e incluirá capacitaciones, dispositivos de primera escucha y programas intersectoriales para disminuir internaciones y acompañar a pacientes y familias.

El funcionario sostuvo que la situación actual exige mayor preparación. “Es muy difícil hacer un diagnóstico de la situación en San Juan, pero estamos mejor que el año pasado. Queremos estar mucho mejor”, afirmó.

Navarta destacó que el plan fue diseñado con una mirada integral, que abarca a toda la sociedad. “La salud mental es un problema social que atraviesa al 100% de las áreas. Tenemos que entender que la familia también debe estar preparada para poder contener al damnificado”, señaló.

Entre las primeras acciones, confirmó que se capacitó al 100% de los profesionales de guardia en urgencia y emergencia en salud mental, incluyendo médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Además, resaltó la creación de los equipos de primera escucha, integrados por psicólogos y trabajadores sociales, que permitieron reducir un 95% las internaciones en el hospital Marcial Quiroga.

El plan provincial también contempla la implementación de dispositivos intermedios —como talleres, actividades deportivas y culturales— para acompañar a los pacientes fuera del esquema de internación. “Esto es un viaje donde nos tenemos que acompañar entre todos para poder llegar a buen puerto”, indicó.

De cara al futuro, Navarta advirtió que los pronósticos internacionales muestran un incremento de los problemas de salud mental. “Según la Organización Mundial de la Salud, en 2030 será una problemática mundial peor de la que atravesamos hoy. Por eso nos estamos preparando, para nuestros pacientes, nuestras familias y toda la comunidad”, expresó.

Finalmente, subrayó la importancia de la concientización social. “Tenemos que entender que ninguno de nosotros está exento de atravesar un padecimiento en algún momento de la vida. Salud mental es hoy una sindemia y debemos abordarla en conjunto”, concluyó.