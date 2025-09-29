Según un coordinador de los Intercolegiales, creció el interés por el vóley entre los niños este año

Con casi una semana desde el inicio de los Intercolegiales en el Parque de Rivadavia, el coordinador del área de vóley, José Alonso, aseguró que la participación superó las expectativas en comparación al año pasado.

“Se han sumado muchos equipos, sobre todo de Capital. A partir de esta experiencia se les abre el camino para seguir practicando”, señaló Alonso.

El referente explicó que cuenta con un equipo de docentes y monitores que lo asisten en la organización: “Tengo a cargo a varios profes y monitores que me ayudan en el armado de vóley en todos los departamentos”.

Además, resaltó que los profesores que colaboran provienen del ámbito escolar. “Somos profes que trabajamos en escuelas. En cierto mes nos sale la licencia para poder trabajar en esto”, agregó.

Alonso sostuvo que las jornadas se viven con entusiasmo y destacó que el torneo se consolidó como un espacio de encuentro y formación deportiva para cientos de estudiantes.