Según un especialista el temporal de Santa Rosa llegará este viernes por la noche

El meteorólogo Germán Poblete confirmó que el llamado temporal de Santa Rosa llegará a San Juan entre la tarde y la noche del viernes, con un marcado contraste respecto a las jornadas cálidas de esta semana. “Va a iniciar un periodo de dos días con mucha nubosidad, probabilidad de lluvias y nevadas en la cordillera, que es lo más importante”, señaló en diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan.

De acuerdo con Poblete, el fenómeno estará asociado a una baja segregada que ingresará desde el Pacífico e impactará en la cordillera. “El viernes vamos a tener unos 25° de máxima, pero en el atardecer ya se va a manifestar un viento sur. Eso va a dar inicio al cambio, con un sábado y domingo fríos y nublados”, detalló.

En cuanto a las temperaturas, el meteorólogo advirtió que la caída será notoria: “De los 25° del viernes vamos a pasar a unos 15° el sábado y a 13° el domingo. En las máximas se va a sentir mucho la diferencia, aunque las mínimas se van a mantener relativamente altas por la nubosidad”.

Poblete aclaró que este temporal no vendrá acompañado por viento Zonda en el Valle de Tulum, aunque sí se registraron episodios en altura y en departamentos cordilleranos en días previos. “El único Zonda en superficie que se manifestó fue la semana pasada, aquí en el Valle. Este temporal viene sin Zonda, pero con viento sur moderado”, explicó.

Respecto a la situación climática general, el especialista recordó que actualmente el país se encuentra en una etapa “neutra” del ciclo climático entre El Niño y La Niña. “Este año ha sido neutral, lo que supeditó las nevadas al anticiclón del Pacífico Sur, que estuvo bastante activo y dominó este periodo cálido que hemos tenido en los últimos días”, indicó.

El meteorólogo subrayó que el temporal de Santa Rosa se caracteriza justamente por estas irrupciones de aire frío a fines de agosto y principios de septiembre, que suelen marcar un quiebre respecto a los días de clima primaveral anticipado.