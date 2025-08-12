Segunda jornada de paro universitario: siguen los reclamos salariales y esperan un alto acatamiento

Canal 13 se hizo presente en la Facultad de Humanidades y Arte en el marco de la segunda jornada de paro universitario que afecta no solo al personal docente, sino también al personal no docente y administrativo.

La medida de fuerza responde al malestar generado por la decisión unilateral de establecer incrementos salariales muy por debajo de las expectativas, con aumentos que oscilan entre el 1,1% y el 1,3% para el período comprendido entre junio y noviembre. Los trabajadores universitarios denuncian que esto implica una caída real de su salario que ronda entre el 28% y el 30%.

Además del reclamo salarial, los empleados exigen una solución a la falta de presupuesto para gastos de funcionamiento en las distintas unidades académicas, así como para actividades de investigación científica, un área fundamental para la universidad que según los afectados ha sido desatendida.

En la jornada del lunes se realizó un relevamiento que arrojó una adhesión variable, con porcentajes que van desde el 40% hasta el 95%, dependiendo de la unidad académica y el sector involucrado. También están incluidos en la protesta los colegios preuniversitarios vinculados a la casa de estudios.

En este contexto, si bien las unidades académicas permanecen abiertas, la actividad del personal administrativo es prácticamente nula, y la docencia se desarrolla de manera irregular, ya que depende de la decisión individual de cada docente de sumarse o no a la medida de fuerza.

La huelga, que se extenderá hasta el jueves, contempla siete días consecutivos de paro, teniendo en cuenta que el viernes será feriado nacional con impacto en el ámbito educativo.

Durante este martes, se espera conocer el nivel de acatamiento a la medida, que según las fuentes consultadas para este segundo día de paro, podría alcanzar hasta un 95% en algunas facultades y un 40% en otras, reflejando un fuerte descontento entre los trabajadores universitarios.