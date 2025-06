Segundo aumento del año en consultas psicológicas en San Juan, pero no se registró merma de pacientes

En los últimos días, desde el Colegio de Psicólogos de San Juan dieron a conocer que hubo un aumento en los honorarios de consultas. Este será el segundo ajuste en los montos en lo que va del año, aseguraron que no hubo merma en las consultas, aunque hubo cambios.

De este modo, mediante un comunicado del Colegio que congrega a los profesionales, sugirieron los montos para las consultas. En este caso el aumento es del 10%, aunque en enero pasado fue del 23%.

Es así como la consulta individual, una de las más demandadas, pasó de $27.200 a $30.000. Las consultas grupales subieron de $16.900 a $19.000, y las terapias familiares o de pareja ahora cuestan $36.000, cuando antes se cobraban $32.500.

Otro de los servicios que sufrió un ajuste en su tarifa es la consulta a domicilio, cuyo valor quedó establecido en $42.000. El nuevo tarifario también actualiza los valores de referencia para distintos estudios y evaluaciones específicas. El psicodiagnóstico, por ejemplo, tiene un costo de $22.000; las pruebas proyectivas ascienden a $24.000; y la elaboración de un informe psicológico se fijó en $28.000.

Asimismo, se modificaron los montos para estudios vinculados al ámbito laboral y escolar. En este caso, un psicotécnico alcanza los $92.000, mientras que la orientación a padres se cobra a $23.000. Por su parte, la cartilla o apto psicológico tiene un valor actualizado de $28.000.

De acuerdo con la tesorera del Colegio, Gema Galván, “merma no ha habido, lo que sí ha habido es una modificación en cuanto al encuadre de trabajo respecto a la frecuencia”. En esta línea explicó a Diario 13: “hay pacientes que siguen sosteniendo su tratamiento, obviamente con esfuerzo, y en vez de asistir una vez por semana, asisten cada 15 días, o una vez al mes”.

A la vez, sumó que esta decisión no es arbitraria del paciente sino que es mediante un consenso con el profesional. “Hay casos que sí se pueden permitir estos lapsos de atención, hay otros que no”, declaró en este medio. Seguidamente dijo que “estamos hablando de pacientes estables, de motivos de consulta más frecuentes este y menos agudos, se han realizado este cambio de asistencia”.

Es menester considerar que estas tarifas son orientativas y no obligatorias, aunque funcionan como referencia para los profesionales. Por lo que los psicólogos sanjuaninos no podrán cobrar menos que el menor estipulado.