En San Juan, la Dirección D7 de la Policía provincial continúa realizando operativos de tránsito para garantizar que los vehículos y conductores cumplan con la normativa vigente. Ricardo Díaz, jefe de la dependencia, explicó en Canal 13, los aspectos más relevantes de la legislación y aclaró dudas frecuentes sobre seguros, documentación, uso del mate y del celular al conducir.

Sobre los seguros de automóviles, Díaz señaló que “el requerimiento de la ley es que cuente mínimamente con el seguro contra terceros y que esté vigente”. Aclaró que no es necesario presentar el comprobante de pago en los controles rutinarios: “Mientras el seguro está vigente, la policía normalmente no lo pide, porque esto pasa a ser un tema de responsabilidad civil, en el que la policía general no interviene”.

Actualmente, los seguros obligatorios no incluyen bicicletas ni vehículos eléctricos: “Por el momento, no se está pidiendo seguro en el caso de bicicletas y vehículos eléctricos, pero se está evaluando”, comentó Díaz. En relación a la presentación de la documentación, detalló que “en general se exige el documento físico porque es más fácil detectar casos apócrifos. Hace dos días encontramos una licencia que estaba adulterada durante un procedimiento conforme a la ley”.

Cuando se detecta un documento falsificado, la policía procede a incautar el vehículo y dar intervención a la justicia: “Se secuestra el documento adulterado y se inicia la causa penal correspondiente. Si la licencia está adulterada, la póliza no tiene valor y el vehículo queda retenido”, explicó. Sobre la validez de documentos virtuales, Díaz aclaró: “La última modificación legal permite la constancia virtual en formato PDF descargado en el celular, pero no cualquier captura de pantalla”.

El jefe policial también destacó que la ley no permite determinar la cobertura de un seguro durante el control: “Si una persona contrató un seguro que no tiene cobertura amplia, eso no se puede determinar en un control policial. Lo único que la ley exige es que el seguro contra terceros esté vigente”.

Díaz comentó que, en lo que va del año, “llevamos 2.649 vehículos secuestrados por falta de seguro vigente, sin fracciones”. Además, destacó que “en los últimos seis meses se secuestraron más de 20 vehículos por problemas de documentación o adulteración de los números de motor”.

Respecto al uso obligatorio de luces bajas en rutas nacionales, precisó: “Solo en rutas nacionales, como la 20 o la 40, es obligatorio circular con luces bajas encendidas durante todo el día”. También remarcó la coordinación con Gendarmería Nacional: “Ellos tienen otras funciones, pero hemos realizado trabajo conjunto y compartido espacios de control, con buena relación y colaboración mutua”.

Mate, celular y seguridad

Sobre el uso del mate y del celular mientras se conduce, Díaz explicó que “la ley especifica que el conductor debe tener ambas manos en el volante durante todo el trayecto. Esto aplica tanto si sostiene un celular como si sostiene un mate. El acompañante, en cambio, puede usar cualquiera de estos elementos sin problema”.

En cuanto a los celulares, recomendó el uso de manos libres y señaló: “Si no es una llamada importante, lo mejor es no atenderla y, si es necesario, detenerse a un costado. Aunque tenga ambas manos en el volante, la distracción sigue siendo un riesgo”. También enfatizó la correcta posición de las manos: “Se recomienda ubicar ambas manos a 45 grados sobre el volante para no cometer una infracción”.

Díaz recordó que ante cualquier inconveniente mecánico, la ley exige señalización: “Primero hay que colocarse a un costado, señalizar con barreras del auto y luego colocar los conos adelante y atrás para ser visto por los demás conductores”.

Finalmente, el jefe policial recordó que la falta de RTO actualizada también puede derivar en el secuestro del vehículo: “Si no se tiene la RTO al día, se considera una falta grave”, concluyó.