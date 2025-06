En la previa de la Semana de la Dulzura, que se celebrará del 1 al 7 de julio, los kiosqueros sanjuaninos se prepararon con la esperanza de remontar las ventas, aunque el panorama no era del todo alentador. Así lo manifestó Claudio Rimza, presidente de la Cámara de Kiosqueros de San Juan, quien advirtió que las ventas suelen bajar en esta época del año.

Rimza explicó que la expectativa era moderada, ya que temían una situación similar a la vivida en Semana Santa, cuando las ventas de chocolate fueron muy bajas. “Por el precio del chocolate, no se vendió nada en Semana Santa. Los huevos estaban caros y la gente directamente no compró”, señaló el referente del sector.

Frente a este contexto, indicó que muchos sanjuaninos optaron por comprar bombones más pequeños y económicos durante la Semana de la Dulzura del año pasado, y anticipó que esa tendencia podría repetirse este año. “No sabemos cómo vendrá, pero el año anterior fue así”, remarcó.

Por otro lado, los comerciantes también atribuyeron la caída del consumo a las bajas temperaturas y a la falta de dinero circulante. “La gente no sale de sus casas. Sumado a que no hay mucha plata para gastar, no es un buen panorama”, agregó Rimza.

A pesar de todo, los kiosqueros apostaron a tener stock variado y accesible, con la intención de atraer a los clientes que mantienen viva esta costumbre de regalar dulces durante los primeros días de julio.