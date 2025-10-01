Semana de la Educación de Jóvenes y Adultos: proyectos con sabor, memoria y nuevas oportunidades

La Plaza Seca del Centro Cívico se convirtió este miércoles en el escenario de una muestra especial en el marco de la Semana de la Educación de Jóvenes y Adultos, donde distintas escuelas de la provincia presentaron los proyectos que desarrollan durante el año. Entre los stands destacaron iniciativas que combinan saberes prácticos, alfabetización y creatividad, reflejando el espíritu de superación de alumnos y docentes.

Uno de los proyectos más visitados fue “Conservas Naturales”, desarrollado por los estudiantes de la Escuela Ingeniero Matías Sánchez de Loria, del departamento Zonda.

“Nuestro proyecto se llama Conservas Naturales. Los chicos tienen esa habilidad de trabajar con las conservas, y lo hemos volcado en esta propuesta”, explicó Noelia, docente de la institución. “Además, trabajaron en alfabetización armando recetas, aprendieron a usar herramientas digitales para generar códigos QR y diseñaron las etiquetas de los frascos. Es un aprendizaje integral”, dijo.

Por su parte, Alberto, uno de los alumnos, compartió su experiencia: “Empezamos a cocinar las verduras y a preparar todo. Yo me basé en las recetas de mi familia. Fue un desafío, pero también un orgullo”.

Noelia subrayó que este año la producción no tuvo fines comerciales: “No hemos hecho nada para la venta. Los productos se van a repartir en la comunidad educativa. Pero hoy trajimos para que todos puedan degustar. Queremos que la gente conozca el trabajo de los alumnos”.

Otro de los grupos que expuso su trabajo presentó un proyecto inspirado en un ícono de la cultura argentina: Mafalda. A través de esta figura, buscaron fortalecer la alfabetización y estimular el pensamiento crítico entre los estudiantes.

“Quisimos promocionar al personaje ícono de nuestra infancia, como quien dice, Mafalda”, relató una de las docentes a Canal 13. “Algunos chicos ya la conocían, otros no. Se interesaron en su historia, su familia, sus amigos, y en base a eso hicimos actividades para desarrollar la expresión oral, escrita y el pensamiento crítico. Los alumnos estuvieron muy entusiasmados”, sumó.

El proyecto incluyó tarjetas, trabajos manuales y juegos, herramientas que despertaron gran interés en los estudiantes.

Desde la zona de Los Berros y Carpintería, también participaron con un proyecto que rescata el valor de las nuevas oportunidades educativas para adultos. Verónica Carpino, de las alumnas del anexo de la Escuela Minero Sanjuanino, contó que muchos estudiantes retomaron sus estudios tras haberlos interrumpido en la juventud: “En nuestra época no había tantas posibilidades para estudiar. Muchos dejamos cosas inconclusas por la familia o los hijos. Ahora, que ya son grandes, podemos aprovechar esta oportunidad”.

En esta línea sumó: “A través de juegos y actividades, los alumnos están aprendiendo a leer y escribir. La alfabetización hoy es mucho más accesible. Vemos mucho compromiso de su parte”.