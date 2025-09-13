Semana de la Educación Privada: el pedido de la ministra de Educación

Más de 2.000 niños de 67 escuelas privadas de San Juan participaron este sábado en la Maratón de Nivel Inicial, un evento que combinó deporte, diversión y celebración en el Estadio del Bicentenario. La actividad formó parte de los festejos por el 60º aniversario de la Educación Privada en la provincia.

La jornada comenzó a las 10 de la mañana y reunió a familias, docentes y autoridades que acompañaron a los pequeños corredores. Los chicos lucieron camisetas de distintos colores —azul, naranja, marrón, violeta, verde, rosado, rojo y amarillo celeste— y partieron desde la popular sur hacia el campo de juego.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, participó del encuentro y destacó la importancia de la presencia familiar en este tipo de iniciativas. “Estamos muy felices, esto se genera con los docentes y la familia cuando acompaña. Lo más lindo que puede pasar es que los padres acompañen a sus hijos”, expresó. También resaltó que la maratón buscó “promover el bienestar integral de los estudiantes más pequeños”.

En total, fueron 67 los colegios que se sumaron a la actividad, de los cuales 7 correspondieron a jardines maternales y 60 a instituciones de educación inicial.

La Semana de la Educación Privada continuará con actividades educativas, recreativas y culturales en distintas salas de Jardín de la provincia desde el lunes 15 de septiembre. La maratón fue el puntapié inicial de la agenda de celebraciones, uno de los momentos más esperados por los niños y sus familias.