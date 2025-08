Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una fecha clave para visibilizar los desafíos y realidades que atraviesan muchas mujeres al momento de amamantar. Sol Oliver, puericultora especializada en acompañar a madres y familias durante esta etapa, reflexionó sobre el rol de quienes trabajan en esta área y la importancia de brindar espacios reales de contención.

"Es la semana cuando los profesionales alzamos la voz", sostuvo Oliver, y remarcó que durante estos días “hacemos hincapié en lo que es la lactancia, sus beneficios y en cómo acompañar a quienes la transitan”. Desde su labor diaria, acompaña no sólo el proceso de amamantamiento, sino también “los procesos que atraviesa la familia en el embarazo, el cuidado del bebé, entre otras funciones”.

La especialista advirtió que la lactancia suele estar “muy romantizada��, cuando en realidad no siempre es una experiencia grata o deseada. “Es muy lindo, pero no todas las mamás lo disfrutan, no todas eligen amamantar. Una está inmersa en lo que es la maternidad y no disfruta. Por eso es importante el acompañamiento de un puericultor”, afirmó. En ese sentido, aclaró que “la lactancia es poner muchísimo el cuerpo, es muy demandante con nuestros hijos. Son muchas horas donde nuestro cuerpo está produciendo leche materna y es algo que creo que hay que nombrarlo. Es muy agotador y hay un cúmulo de emociones y sensaciones”.

Oliver también subrayó la necesidad de contar con espacios adecuados para sostener la lactancia, especialmente en el ámbito laboral. “Hay espacios de trabajo donde se terminan sacando leche en el baño o el depósito”, criticó, y valoró que “es una buena iniciativa que muchas empresas privadas tengan lugares propios y adecuados” para este fin. Además, remarcó que “la lactancia no tiene por qué ser un acto de soledad para la mamá, porque cuando se reincorpora al trabajo, necesita seguir amamantando”.

Finalmente, dejó un mensaje clave: “Cada experiencia es única, pero no hay que dejar de decir que es complejo”. Por eso, destacó la importancia de “hacer espacios sostenidos para la lactancia. Espacios que contengan a la mamá que está maternando y, si está amamantando, mucho más”.